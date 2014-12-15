中国反腐：山西纪委原常务副书记杨森林严重违纪被开除党籍和公职

路透北京12月15日 - 中国中央纪委监察部网站周一称，山西省纪委原常务副书记杨森林因严重违纪被开除党籍和公职。

中纪委日前对杨森林严重违纪问题进行了立案审查。经查，杨森林利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；收受礼金礼品；与他人通奸。

杨森林的上述行为已构成严重违纪违法，其中受贿问题涉嫌犯罪。依据有关规定，经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予杨森林开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。