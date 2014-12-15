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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 18:14 BJT

中国反腐：山西纪委原常务副书记杨森林严重违纪被开除党籍和公职

路透北京12月15日 - 中国中央纪委监察部网站周一称，山西省纪委原常务副书记杨森林因严重违纪被开除党籍和公职。

中纪委日前对杨森林严重违纪问题进行了立案审查。经查，杨森林利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；收受礼金礼品；与他人通奸。

杨森林的上述行为已构成严重违纪违法，其中受贿问题涉嫌犯罪。依据有关规定，经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予杨森林开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

中共十八大以来，中国反腐败斗争坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，严肃查处一些党员干部包括高级干部严重违纪问题。中共中央本月初宣布，决定给予前政治局常委、前中央政法委书记周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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