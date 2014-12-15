两岸证券：中国证监会重视两岸交易所合作，有机会催生专项小组

路透台北12月15日 - 台湾证券交易所周一在一论坛中重申两岸交易所合作重要性，并引起中国证券管理与监督委员会副主席刘新华的重视，询问相关细节。前中国银监会主席刘明康并建议，两岸可就此成立专项小组，讨论推进顺序。

台湾证交所总经理林火灯今日在两岸企业家峰会的金融小组论坛中指出，台湾与上海证券交易所虽已签定备忘录，但目前并无实质合作，在考量监理难度后，应可循序渐进推进双方合作。

他指出，两岸交易所的可能合作包括指数合编(如大中华指数)、人民币商品(如RQFII ETF、QFII额度放宽)、企业相互挂牌、资讯授权/云端共享及研议沪港通的下一步等。

刘新华特别就此进一步询问台湾交易所是否有合作的政策推进顺序，并对各国跨境合作事项感到好奇。

针对路透于场边询问专项小组的组成是否有可能时，刘新华笑而不答。

前中国银监会主席刘明康则在会中特别建议，可由两岸专业人士组成〞专项小组〞，甚至不只触及两岸交易所合作，而是两岸三地交易所的合作，以确认推进进程。(完)