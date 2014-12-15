表格：英国工业联盟12月总工业订单差值为升至四个月高点正5

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透伦敦12月15日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的月度工业趋势调查显示，12月总工业订单差值升至四个月高点正5(路透调查预估为正3)，11月为正3。
月度趋势 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
总订单 +5 +3 -6 -4 +11 +2 +11
出口订单 -13 -17 -23 -24 -3 -16 -2
制成品库存 +9 +7 +15 +9 +15 +13 +8
产出预期 +16 +12 +18 +27 +31 +26 +32
国内价格预期 +7 -1 -3 +1 -1 -4 +3(完)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)