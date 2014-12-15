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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 19:07 BJT

表格：英国工业联盟12月总工业订单差值为升至四个月高点正5

路透伦敦12月15日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的月度工业趋势调查显示，12月总工业订单差值升至四个月高点正5(路透调查预估为正3)，11月为正3。

月度趋势 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

总订单 +5 +3 -6 -4 +11 +2 +11

出口订单 -13 -17 -23 -24 -3 -16 -2

制成品库存 +9 +7 +15 +9 +15 +13 +8

产出预期 +16 +12 +18 +27 +31 +26 +32

国内价格预期 +7 -1 -3 +1 -1 -4 +3(完)
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