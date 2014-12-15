投行观点：2015年香港经济增长料达2.6%，住宅楼价进一步走高--花旗

路透香港12月15日 - 投行花旗周一称，预期2015年香港本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，因中国内地经济以及外贸改善抵销消费疲弱的影响，并预料在美国延迟减息的情况下，住宅楼价将有8%的升幅。

花旗香港经济师雷智颜在记者会上称，占领行动已暂告一段落，但不影响该行对本地经济增长之预测，因为中国反贪成为新常态，故内地来港旅客数目以及消费金额持续下降的趋势会继续拖低明年上半年的经济表现。

“至下半年随着中国和美国的经济改善，外贸转好将带动香港全年GDP按年增长2.6%，第一季增长估计为2%。”她说。

而失业率有上升压力，因内地旅客以及零售业职位减少，将会与明年5月最低工资上涨的影响互相抵销。

她并称，预期美国将延至明年第四季才开始加息，加上欧洲和日本量宽行动，上半年资金将持续流入香港市场，并支持楼价进一步走高。

“香港住宅楼市以用家为主，在实际需求的支持下，预期明年楼价将会上升8%。”她说。

花旗并预测，2016年香港GDP增长3%。

历时两个多月的占领行动，在今天警方对最后一个示威区锣铜湾进行清场后，终告一段落。

此前香港政府指因“占中”对经济活动造成干扰，第三季良好势头难以延续至第四季，预料全年实质经济增长仅2.2%，属原来预测区间的下限。 （完）