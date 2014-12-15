澳洲评等：穆迪维持Aaa评等，未受赤字扩大影响；评等展望稳定

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透12月15日 - 穆迪维持澳洲Aaa评等，未受赤字扩大影响；评等展 望稳定。 穆迪新闻稿全文请连结(here~UmV1dGVyc05ld3NfU0JfUmF0aW5nIE5ld3NfQWxs~20141215_PR_315114) (完)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)