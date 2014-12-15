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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 18:29 BJT

澳洲评等：穆迪维持Aaa评等，未受赤字扩大影响；评等展望稳定

路透12月15日 - 穆迪维持澳洲Aaa评等，未受赤字扩大影响；评等展
望稳定。
    
    穆迪新闻稿全文请连结(here~UmV1dGVyc05ld3NfU0JfUmF0aW5nIE5ld3NfQWxs~20141215_PR_315114)
    
    (完)
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