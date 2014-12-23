香港社会：新地前联席主席郭炳江因贪污案被法院判监禁五年

路透香港12月23日 - 香港法院周二宣判，在涉及前政务司司长许仕仁的贪污案中，被裁定一项罪成的新鸿基地产 前联席主席郭炳江则被判监禁五年。

这宗涉及历来被定罪的最高级前政府官员，以及香港大型蓝筹公司最高层的贪污案于上周五进行裁决，许仕仁被裁定五项罪成。法官今天作出判刑，首先判现年63岁的郭炳江入狱五年。

案中五名被告只有新地联席主席郭炳联能脱罪，而其兄郭炳江则被裁定一项串谋公职人员行为失当罪成。

此外，案中新地前执行董事陈钜源及港交所 前高级副总裁关雄生亦被判两项罪成，包括串谋犯藉公职作出不当行为和串谋向公职人员提供利益。法院将稍后就其余三人的罪行作出判刑。