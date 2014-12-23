香港社会：新地前联席主席郭炳江因贪污案被法院判监禁五年

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港12月23日 - 香港法院周二宣判，在涉及前政务司司长许仕仁的贪污案中，被裁定一项罪成的新鸿基地产 前联席主席郭炳江则被判监禁五年。
这宗涉及历来被定罪的最高级前政府官员，以及香港大型蓝筹公司最高层的贪污案于上周五进行裁决，许仕仁被裁定五项罪成。法官今天作出判刑，首先判现年63岁的郭炳江入狱五年。
案中五名被告只有新地联席主席郭炳联能脱罪，而其兄郭炳江则被裁定一项串谋公职人员行为失当罪成。
此外，案中新地前执行董事陈钜源及港交所 前高级副总裁关雄生亦被判两项罪成，包括串谋犯藉公职作出不当行为和串谋向公职人员提供利益。法院将稍后就其余三人的罪行作出判刑。
郭炳江及陈钜源在被定罪后即日宣布辞去新地所有职务。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。