路透基点：唐山钢铁贷款案获14.8亿美元--TRLPC

路透香港12月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，唐山 钢铁集团两年期贷款已经完成组建银团贷款阶段，共有11家银行以牵头行 兼簿记行中(MLAB)头衔参与，总计筹资14.8亿美元。 在原有的11家MLAB中，额度代理行德意志银行承贷1.25亿美元，荷兰 合作银行承贷1.06亿美元。荷兰银行、星展银行、汇丰控股、荷兰国际集 团(ING)、法国兴业银行和新加坡大华银行各自承贷1亿美元。法国巴黎银 行、Natixis和渣打银行分别承贷8,000万美元、7,500万美元和5,000万美 元。 另有六家银行以牵头行身份加入，澳洲国民银行(9,000万美元)、印 度ICICI银行(7,000万美元)、澳洲西太平洋银行(7,000万美元)、瑞士信 贷(5,000万美元)、Raiffeisen Bank International(4,200万美元)和中 国工商银行(3,500万美元)。 台湾彰化银行、德国中央合作(DZ Bank)银行和瑞士Zurcher Kantona lbank获主办行头衔，各承贷1,800万美元。BHF-Bank Aktiengesellschaf t承贷1,500万美元，亦获主办行头衔。 台湾合作金库为一般参贷行，承贷1,800万美元。 消息人士称，贷款协议于12月第一周签署。 这笔分期偿还贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个 基点。 承贷5,000万美元或以上为牵头行，获得70个基点前端费；承贷低于 该金额的为主办行，获得50个基点费用。 唐山钢铁旗下香港交易公司Sinobiz Holdings Ltd为借款人。(完) 浏览此前相关报导，请点选