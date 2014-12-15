表格：沪港通市场数据摘要--12月15日

路透香港12月15日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 119.32亿元人民币（已用8.2%） 103.04亿元人民币（已用1.9%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 275,759,079 195,800,565 471,559,644 2 贵州茅台 246,364,421 11,032,922 257,397,343 3 大秦铁路 135,489,617 99,786,024 235,275,641 4 中信证券 79,892,290 97,753,552 177,645,843 5 工商银行 106,331,567 66,832,435 173,164,002 6 上汽集团 124,805,470 11,869,853 136,675,323 7 恒瑞医药 93,834,036 1,518,190 95,352,226 8 中国银行 80,909,819 14,166,046 95,075,865 9 宇通客车 56,278,387 32,206,544 88,484,931 10 伊利股份 82,291,861 2,928,648 85,220,509 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中海油田服务 18,144,600 11,146,160 29,290,760 2 海通证券 13,682,232 13,118,816 26,801,048 3 广深铁路股份 19,195,340 3,546,820 22,742,160 4 中国中冶 15,233,770 6,248,610 21,482,380 5 中信证券 11,164,150 10,161,400 21,325,550 6 中国中铁 16,381,510 4,574,240 20,955,750 7 中国石油股份 1,627,600 18,914,240 20,541,840 8 汉能薄膜发电 16,058,300 1,683,780 17,742,080 9 雨润食品 10,331,190 1,744,370 12,075,560 10 上海电气 9,774,820 1,346,560 11,121,380 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141215)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)