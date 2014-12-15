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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 18:40 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月15日

路透香港12月15日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    119.32亿元人民币（已用8.2%）     103.04亿元人民币（已用1.9%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   275,759,079      195,800,565        471,559,644
   2    贵州茅台                   246,364,421       11,032,922        257,397,343
   3    大秦铁路                   135,489,617       99,786,024        235,275,641
   4    中信证券                    79,892,290       97,753,552        177,645,843
   5    工商银行                   106,331,567       66,832,435        173,164,002
   6    上汽集团                   124,805,470       11,869,853        136,675,323
   7    恒瑞医药                    93,834,036        1,518,190         95,352,226
   8    中国银行                    80,909,819       14,166,046         95,075,865
   9    宇通客车                    56,278,387       32,206,544         88,484,931
  10    伊利股份                    82,291,861        2,928,648         85,220,509
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    中海油田服务                   18,144,600      11,146,160       29,290,760
   2    海通证券                       13,682,232      13,118,816       26,801,048
   3    广深铁路股份                   19,195,340       3,546,820       22,742,160
   4    中国中冶                       15,233,770       6,248,610       21,482,380
   5    中信证券                       11,164,150      10,161,400       21,325,550
   6    中国中铁                       16,381,510       4,574,240       20,955,750
   7    中国石油股份                    1,627,600      18,914,240       20,541,840
   8    汉能薄膜发电                   16,058,300       1,683,780       17,742,080
   9    雨润食品                       10,331,190       1,744,370       12,075,560
  10    上海电气                        9,774,820       1,346,560       11,121,380
   
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
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