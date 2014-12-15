加拿大个股：赫斯基于中国荔湾第二个气田投产，日产约3,000万立方英尺

路透香港12月15日 - 和黄 旗下加拿大综合能源商--赫斯基能源 周一称，该公司与中国海洋石油总公司合作的荔湾天然气项目，第二个气田开始投产，每天产量约3,000万立方英尺。

荔湾是中国南海首个深水天然气项目，共分三个气田，分别是荔湾3-1、流花34-2以及流花29-1。其中荔湾3-1已于今年3月投产。

赫斯基能源行政总裁顾业琛表示，“流花34-2气田明年开始将对荔湾天然气项目的产量作出贡献。荔湾天然气的售价较北美的天然气为高，可为公司带来强劲的现金流，对赫斯基能源的业务发展起着重要作用。”

流花34-2气田将在荔湾3-1气田原有的天然气产量之外，每天生产约3,000万立方英尺天然气。

荔湾天然气项目位于香港东南面约300公里，三个气田共同使用一套海底生产系统、海底管道运输及陆上气体处理设施。荔湾3-1和流花34-2两个气田开采的天然气，在高栏陆上天然气终端提炼，并在中国大陆市场销售。初期的天然气售价，获固定价格销售合同保证。

赫斯基在荔湾天然气项目的产品分成合同中持有49%权益，负责营运深水基建设施；合作伙伴中海油则持有51%权益，负责浅水设施和陆上天然气终端的运作。（完）