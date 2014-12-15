国际油市：年底假期前市场交投淡静，新加坡现货市场无成交

路透新加坡12月15日 - 业内消息人士表示，亚洲市场周一交投仍然 清淡，因之后将迎来年底的圣诞节假期。 新加坡交投仍维持淡静，因交易商慎于在年底前持有大量仓位，多数 企业的会计年度将在年底结束。 交易商称，在普氏交易窗口，没有达成船货交易。 业界消息人士称，似乎有来自肯尼亚的一些现货需求，石油进口商寻 求在12月买进的数量，要比已买进规模高出三分之一。 新加坡现货市场没有达成交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)