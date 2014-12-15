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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 20:15 BJT

国际油市：年底假期前市场交投淡静，新加坡现货市场无成交

路透新加坡12月15日 - 业内消息人士表示，亚洲市场周一交投仍然
清淡，因之后将迎来年底的圣诞节假期。
    
    新加坡交投仍维持淡静，因交易商慎于在年底前持有大量仓位，多数
企业的会计年度将在年底结束。
    
    交易商称，在普氏交易窗口，没有达成船货交易。
    
    业界消息人士称，似乎有来自肯尼亚的一些现货需求，石油进口商寻
求在12月买进的数量，要比已买进规模高出三分之一。
    
    新加坡现货市场没有达成交易。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    


 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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