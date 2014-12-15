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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 20:19 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃油固定价格扩大跌势，触及四年半低点

路透新加坡12月15日 - 亚洲380-cst船用燃料油固定价格周一跌至四
年半低点，此为连续第九日下挫。
    
    380-cst船用燃料油价格周一报每吨345美元，较上周五下跌4美元，
而且创下2009年5月18日以来最低。
    
    Maritime Port Authority公布的最新数据显示，11月新加坡船用燃
料油销售较前月下降1%至355万吨。
    
    韩国East West Power从维多买入3万吨高硫燃料油，价格为较新加坡
现货报价升水18.80美元，交货时期为1月5-9日，交货地为韩国蔚山。
    
    没有达成现货交易。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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