国际油市：亚洲380-cst船用燃油固定价格扩大跌势，触及四年半低点

路透新加坡12月15日 - 亚洲380-cst船用燃料油固定价格周一跌至四 年半低点，此为连续第九日下挫。 380-cst船用燃料油价格周一报每吨345美元，较上周五下跌4美元， 而且创下2009年5月18日以来最低。 Maritime Port Authority公布的最新数据显示，11月新加坡船用燃 料油销售较前月下降1%至355万吨。 韩国East West Power从维多买入3万吨高硫燃料油，价格为较新加坡 现货报价升水18.80美元，交货时期为1月5-9日，交货地为韩国蔚山。 没有达成现货交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)