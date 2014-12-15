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市场报道 | 2014年 12月 15日 星期一 20:26 BJT

德国央行：可能因油价下跌而下调通胀预估--央行月报

路透法兰克福12月15日 - 德国央行周一表示，如果近期油价跌势持续，那么将不得不下调2015年通胀预估。

在公布最新通胀和经济成长预估后仅10天，德国央行称，布兰特原油价格已较此前预估平均下跌11%。

“原油价格这样的跌势会导致通胀预估向下修正，并向上修正国内生产总值(GDP)成长预估，”德国央行在月报中称。

“如果原油价格维持低位，那么对未来一年消费者物价调和指数(HICP)(通胀率)的预估将不得不下调0.4个百分点，”德央行称。

德国央行最新预估显示，2015年通胀率将为1.1%。

欧洲央行决策者正在讨论是否采取新的措施以对抗欧元区通缩威胁。 (完)
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