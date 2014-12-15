表格：美国11月工业生产较前月大增1.3%，预估为增长0.7%

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透12月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：
* 美国11月工业生产较前月增长1.3%(预估为增长0.7%)，为2010年5月来最大增幅
* 美国11月产能利用率为80.1%，为2008年3月来最高，预估为79.3%
* 美国11月制造业产出较前月增长1.1%，为今年2月来最大增幅，(预估为增长0.5%)
经季节调整的数据如下:
11月 10月 9月 14年11月/13年11月
工业生产(%) 1.3 0.1 0.9 5.2
前 值(%) -0.1 0.8
工业生产指数 106.7 105.3 105.3
11月 10月 9月 13年11月
产能利用率(%) 80.1 79.3 79.5 78.5
前 值(%) 78.9 79.2 (完) (编译 李军; 审校 母红)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)