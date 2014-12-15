表格：美国11月工业生产较前月大增1.3%，预估为增长0.7%

路透12月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：

* 美国11月工业生产较前月增长1.3%(预估为增长0.7%)，为2010年5月来最大增幅

* 美国11月产能利用率为80.1%，为2008年3月来最高，预估为79.3%

* 美国11月制造业产出较前月增长1.1%，为今年2月来最大增幅，(预估为增长0.5%)

经季节调整的数据如下:

11月 10月 9月 14年11月/13年11月

工业生产(%) 1.3 0.1 0.9 5.2

前 值(%) -0.1 0.8

工业生产指数 106.7 105.3 105.3

11月 10月 9月 13年11月

产能利用率(%) 80.1 79.3 79.5 78.5