美国数据：12月NAHB房屋市场指数小跌至57，11月为58

路透纽约12月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国12月住宅建筑商信心指数小幅下降，但整体住宅建筑商信心仍高于今年上年半。

NAHB在声明中表示，12月NAHB/富国房屋市场指数从11月的58下跌1点，至57，低于9月时触及的今年峰值59。不过，较之今年春季住宅建筑商信心较弱，他们对市场仍感到相对乐观。

接受路透访问的分析师的平均预期为58。

该指数连续第六个月站在50以上，读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。

“全国许多房屋市场的NAHB成员认为他们的业务在这年内得到改善，且我们预计明年建筑商对市场仍充满信心，”NAHB主席Kevin Kelly说。

独栋房屋销售分项指标从11月的62下降至61。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标从11月的66下降至65。(完)