美国数据：12月NAHB房屋市场指数小跌至57，11月为58

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透纽约12月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国12月住宅建筑商信心指数小幅下降，但整体住宅建筑商信心仍高于今年上年半。
NAHB在声明中表示，12月NAHB/富国房屋市场指数从11月的58下跌1点，至57，低于9月时触及的今年峰值59。不过，较之今年春季住宅建筑商信心较弱，他们对市场仍感到相对乐观。
接受路透访问的分析师的平均预期为58。
该指数连续第六个月站在50以上，读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。
“全国许多房屋市场的NAHB成员认为他们的业务在这年内得到改善，且我们预计明年建筑商对市场仍充满信心，”NAHB主席Kevin Kelly说。
独栋房屋销售分项指标从11月的62下降至61。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标从11月的66下降至65。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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