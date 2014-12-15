俄罗斯金融：俄罗斯央行预计明年第一季经济萎缩的可能性很高

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透莫斯科12月15日 - 俄罗斯央行周一表示，预计明年第一季俄罗斯经济滑入萎缩的可能性很高。
俄罗斯央行在货币政策文件中也表示，俄罗斯可能在2017年底实现4%的中期通胀目标，但俄罗斯明年将需要继续收紧货币政策，以达到这目标。
央行补充说，俄罗斯今年第四季资金流出将上升至第一季的水平，因西方就乌克兰问题向俄罗斯实施的制裁，仍限制俄罗斯企业进入国际资本市场。
在该文件中，俄罗斯央行称明年第一季通胀可能为11.5%，之后回落。
俄罗斯央行称，预计2016年资本流出约750亿美元，2017年资本流出约550亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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