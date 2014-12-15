USDA报告：12月11日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月15日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/11/2014 12/04/2014 12/04/2014 12/12/2 013 初值 修正值 前值 小麦 385,974 270,217 269,319 479,81 0 燕麦 0 0 0 5 8 大麦 0 73 73 0 玉米 546,515 533,530 532,498 640,93 3 高粱 217,197 209,538 208,093 13,06 9 大豆 1,820,364 2,206,955 2,203,505 1,735,11 6 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 12,803,086 18,956,812 燕麦 200 1,332 大麦 101,928 77,946 玉米 10,161,202 9,825,180 高粱 2,523,583 929,404 大豆 25,567,235 20,879,007 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)