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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 00:10 BJT

USDA报告：12月11日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月15日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 12/11/2014    12/04/2014    12/04/2014    12/12/2
013   
                  初值         修正值          前值
    小麦        385,974       270,217       269,319       479,81
0
    燕麦              0             0             0            5
8
    大麦             0            73            73             0
    玉米        546,515       533,530       532,498       640,93
3
    高粱        217,197       209,538       208,093        13,06
9
    大豆      1,820,364     2,206,955     2,203,505     1,735,11
6
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    12,803,086     18,956,812
    燕麦           200          1,332
    大麦       101,928         77,946
    玉米    10,161,202      9,825,180
    高粱     2,523,583        929,404
    大豆    25,567,235     20,879,007
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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