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债券 | 2014年 12月 16日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.035%，投标倍数为3.98

路透华盛顿12月15日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.035 中值 0.025 低值 0.010 投资 0.035 价格 99.991153 高值得标比率 10.49% 投标倍数 3.98 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,497,200 总投标 95,636,107,200 竞争性投标得标 23,513,674,800 非竞争性投标得标 386,822,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/12/18 到期日 2015/03/19 CUSIP码 912796EZ8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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