表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.035%，投标倍数为3.98

英国央行：MPC委员桑德斯称利率存在上升空间

路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。