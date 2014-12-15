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债券 | 2014年 12月 16日 星期二 00:39 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.110%，投标倍数为3.81

路透华盛顿12月15日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.110 中值 0.095 低值 0.060 投资 0.112 价格 99.944389 高值得标比率 22.97% 投标倍数 3.81 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,078,000 总投标 　99,186,490,500 竞争性投标得标 25,371,930,500 非竞争性投标得标 352,147,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/12/18 到期日 2015/06/18 CUSIP码 912796FR5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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