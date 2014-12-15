表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.110%，投标倍数为3.81

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透华盛顿12月15日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.110 中值 0.095 低值 0.060 投资 0.112 价格 99.944389 高值得标比率 22.97% 投标倍数 3.81 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,078,000 总投标 99,186,490,500 竞争性投标得标 25,371,930,500 非竞争性投标得标 352,147,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/12/18 到期日 2015/06/18 CUSIP码 912796FR5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。