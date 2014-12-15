表格：美国11月大豆压榨量升至1.61211亿蒲式耳--NOPA

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透芝加哥12月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大 豆压榨及加工数据如下: 2014年11月 2014年10月 2013年11月 压榨量(1,000蒲式耳) 161,211 157,960 160,145 豆粕出口量(短吨) 834,987 707,934 813,323 豆粕产量(吨) 3,796,425 3,719,487 3,781,519 出粕率(磅/蒲式耳) 47.10 47.09 47.23 豆油产量(百万磅) 1,790.2 1,803.9 1,847.0 出油率(磅/蒲式耳) 11.10 11.42 11.53 豆油库存(1,000磅) 1,004,582 966,062 1,485,613(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)