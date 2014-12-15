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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 01:08 BJT

表格：美国11月大豆压榨量升至1.61211亿蒲式耳--NOPA

路透芝加哥12月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大
豆压榨及加工数据如下:
    
                          2014年11月   2014年10月  2013年11月
    压榨量(1,000蒲式耳)     161,211     157,960     160,145

    豆粕出口量(短吨)        834,987     707,934     813,323
    豆粕产量(吨)          3,796,425   3,719,487   3,781,519
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.10       47.09       47.23

    豆油产量(百万磅)        1,790.2     1,803.9     1,847.0
    出油率(磅/蒲式耳)         11.10       11.42       11.53

    豆油库存(1,000磅)     1,004,582     966,062   1,485,613(完) 
   
    
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)
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