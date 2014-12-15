欧洲股市：下跌2.4%，因油价持续下跌燃点通缩忧虑

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数大幅收低2.4%，在六个交易日累计下跌8.2%
* 油价不断下滑，燃点对欧元区滑入通缩的忧虑
* STOXX 600指数的市值在六个交易日蒸发了大约7,100亿美元
路透巴黎12月15日 - 欧洲股市周一下跌，延续上周被大举抛售的頽势，因油价不断下滑，拖累能源股走低，且燃点欧元区滑入通缩的忧虑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低2.4%，报1,290.65点，为约两个月来最低，由能源股领跌，因布兰特原油 下跌至接近每桶60美元的五年新低。
意大利ENI 下跌3.5%，西班牙Repsol 急跌3%，英国BP 大跌3.2%。
STOXX 600指数 大跌2.2%。该指数在过去六个交易日下跌7.9%，相当于其市值蒸发了大约7,100亿美元，接近沙特阿拉伯一年的国内生产总值(GDP)。
“油价下跌对欧洲经济通常是良好消息，但在目前的情况下，油价下跌是坏消息，因为它令欧洲通缩风险大幅上升，”Diamant Bleu Gestion基金经理和总裁Christian Jimenez说。
欧洲央行管委维斯科在周一下午表示，油价下滑将在未来数月重压本已在低位的欧元区通胀。
欧洲央行已下调未来两年的经济增长预估和通胀预估。
英国富时100指数 收挫1.87%，收报6,182.72点，此为约18个月来最低。
德股DAX指数 重挫2.72%，收报9,334.01点。法国CAC指数 急跌2.52%，收报4,005.38点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。