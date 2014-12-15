纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从四个半月低位反弹，期糖下跌

路透纽约/伦敦12月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一触及四个半月低位后反弹，受助于技术性支撑，而原糖期货延续跌势，触及两个半月低位，因巴西货币走弱吸引卖盘。

可可期货连续第二日上涨。

3月阿拉比卡咖啡期货 结算价升4.65美分，或2.7%，报每磅1.7865美元，盘中跌至1.7350美元，此为7月23日来次月合约的最低位。

该合约反弹，因1.7370美元附近提供强劲的技术支撑，该处为从2013年11月低位的升势的50%费波纳奇回档技术位。

阿拉比卡咖啡市场仍然波动，因交易高称全球最大的咖啡豆出产国巴西2015/16年咖啡生长前景仍然不确定，因近期降雨可能来不及阻止作物因干旱造成的严重损害。

3月罗布斯塔咖啡期货 收低9美元，或0.5%，报每吨1,965美元。

原糖期货最初上涨，因周五数据显示投机者增加其空头头寸，令市场容易因回补空头而上升。交易商说，但原糖期货很快由升转跌，因巴西雷亚尔 下跌，令卖家进场卖出。

ICE-3月原糖期货 结算价跌0.02美分，或0.1%，报每磅14.96美分。3月白糖期货 收低1.70美元，或0.4%，报每吨388.70美元。

纽约3月可可期货 收高16美元，或0.6%，收报每吨2,873美元。伦敦3月可可期货 收高17英镑，或0.9%，收报每吨1,896英镑，阻力位在200日移动均线切入位1,912英镑。(完)

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