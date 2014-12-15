修正-芝加哥期市：玉米期货触及五个月高位，因基金买入和FSA报告

(更正：第一段“美国农业”，应为“美国农业部”) 路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨 ，收位为7月以来最高，因预计美国农业部(USDA)下月将下调种植面积预 估，带动投资基金买入，令玉米期货上涨。 美国农业部农场服务局(FSA)周一早上称，将被称为“禁止种植”玉 米面积上调，“禁止种植”玉米面积是指春季农户不能在这些土地上种植 的面积。交易商表示，FSA报告显示美国农业部(USDA)可能在1月发布最后 一份2014/15年报告时下调玉米收割面积预估，继而导致供应前景下降。 不过，玉米期货升至五个月高位，引发在上周大量卖出的农户继续卖 出玉米。农户大量卖出玉米，限制了玉米期货的升幅，CBOT-3月玉米收位 较日内高位4.12-1/2美元低大约4美分。 USDA称，截至12月11日一周，出口检验玉米546,515吨，略高于之前 一周，但低于分析师的预期。 周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，包括对冲基金在内的投机 性投资者，持有的玉米期货净多头合约为171,690口，为5月来最多。 CBOT-3月玉米合约 攀升1美分，结算价报每蒲式耳4.08-1/2美元 。 今日CBOT玉米期货成交量预计为248,314口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)