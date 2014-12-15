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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 06:04 BJT

修正-芝加哥期市：玉米期货触及五个月高位，因基金买入和FSA报告

(更正：第一段“美国农业”，应为“美国农业部”)
    路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨
，收位为7月以来最高，因预计美国农业部(USDA)下月将下调种植面积预
估，带动投资基金买入，令玉米期货上涨。
    
    美国农业部农场服务局(FSA)周一早上称，将被称为“禁止种植”玉
米面积上调，“禁止种植”玉米面积是指春季农户不能在这些土地上种植
的面积。交易商表示，FSA报告显示美国农业部(USDA)可能在1月发布最后
一份2014/15年报告时下调玉米收割面积预估，继而导致供应前景下降。
    
    不过，玉米期货升至五个月高位，引发在上周大量卖出的农户继续卖
出玉米。农户大量卖出玉米，限制了玉米期货的升幅，CBOT-3月玉米收位
较日内高位4.12-1/2美元低大约4美分。
    
    USDA称，截至12月11日一周，出口检验玉米546,515吨，略高于之前
一周，但低于分析师的预期。
    
    周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，包括对冲基金在内的投机
性投资者，持有的玉米期货净多头合约为171,690口，为5月来最多。 
    
    CBOT-3月玉米合约 攀升1美分，结算价报每蒲式耳4.08-1/2美元
。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为248,314口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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