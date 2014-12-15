加拿大股市：收低，但Talisman受并购消息带动暴涨

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透多伦多12月15日 - Talisman Energy Inc 被收购的消息带动其股价暴涨，但仍难以阻止加拿大主要股指周一收低，资源相关类股下跌，令市场承压。上周加拿大主要股指录得超过5%的跌幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 开盘上扬，但尾盘收低，一位分析师直指这显示了投资者的忧虑。
加拿大第五大石油生产商Talisman股价暴涨18.5%，此前西班牙主要石油公司Repsol表示，公司正考虑收购Talisman。
Talisman称，收到Repsol以外的一些其他方面的收购提议，投资者认为，将可能出现Talisman收购战。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌25.91点，或0.19%，收报13,705.14点。在20只权重最大的个股中，19只是能源股或矿业股。
油价周一遭遇新的卖压，因石油输出国组织(OPEC)称不会减产。(完)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)