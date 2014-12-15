加拿大股市：收低，但Talisman受并购消息带动暴涨

路透多伦多12月15日 - Talisman Energy Inc 被收购的消息带动其股价暴涨，但仍难以阻止加拿大主要股指周一收低，资源相关类股下跌，令市场承压。上周加拿大主要股指录得超过5%的跌幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 开盘上扬，但尾盘收低，一位分析师直指这显示了投资者的忧虑。

加拿大第五大石油生产商Talisman股价暴涨18.5%，此前西班牙主要石油公司Repsol表示，公司正考虑收购Talisman。

Talisman称，收到Repsol以外的一些其他方面的收购提议，投资者认为，将可能出现Talisman收购战。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌25.91点，或0.19%，收报13,705.14点。在20只权重最大的个股中，19只是能源股或矿业股。