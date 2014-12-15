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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.22 -0.10 -0.25 1237525

搜狐 48.76 +0.94 +1.97 391277

网易 99.75 +0.30 +0.30 296391

百度 225.81 -3.51 -1.53 2401991

台湾

台湾积体电路 21.94 -0.03 -0.14 2875943

联电 2.21 +0.05 +2.31 78694

日月光 6.17 -0.02 -0.32 369056

硅品精密 7.22 -0.07 -0.96 721064

和信超媒体 0.99 +0.03 +3.33 182557

友达 4.57 -0.03 -0.65 162081

中华电信 29.06 -0.12 -0.41 15141

台湾国际航电 52.27 -0.11 -0.21 1019361

香港

中国移动 57.05 -0.70 -1.21 250421

中国联通 13.12 -0.43 -3.17 116630

中国电信 55.69 -0.11 -0.20 16677

中芯国际 4.64 -0.17 -3.53 14757

电讯盈科 7.03 +0.05 +0.79 16383

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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