《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月15日

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.22 -0.10 -0.25 1237525
搜狐 48.76 +0.94 +1.97 391277
网易 99.75 +0.30 +0.30 296391
百度 225.81 -3.51 -1.53 2401991
台湾
台湾积体电路 21.94 -0.03 -0.14 2875943
联电 2.21 +0.05 +2.31 78694
日月光 6.17 -0.02 -0.32 369056
硅品精密 7.22 -0.07 -0.96 721064
和信超媒体 0.99 +0.03 +3.33 182557
友达 4.57 -0.03 -0.65 162081
中华电信 29.06 -0.12 -0.41 15141
台湾国际航电 52.27 -0.11 -0.21 1019361
香港
中国移动 57.05 -0.70 -1.21 250421
中国联通 13.12 -0.43 -3.17 116630
中国电信 55.69 -0.11 -0.20 16677
中芯国际 4.64 -0.17 -3.53 14757
电讯盈科 7.03 +0.05 +0.79 16383
(完)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。