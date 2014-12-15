《美国上市公司业绩公布日程表》--12月16日至12月23日

汤森路透12月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 12月16日 BMO Q2 2015 Darden Restaurants Inc 12月17日 12:30 Q2 2015 联邦快递 12月17日 BMO Q2 2015 General Mills Inc 12月17日 BMO Q4 2014 Joy Global Inc 12月17日 AMC Q2 2015 甲骨文 12月18日 BMO Q1 2015 埃森哲(Accenture) 12月18日 BMO Q2 2015 ConAgra Foods Inc 12月18日 AMC Q2 2015 Cintas Corp 12月18日 AMC Q2 2015 耐克公司(耐吉,Nike) 12月18日 AMC Q3 2015 红帽(Red Hat) 12月19日 BMO Q3 2015 Carmax Inc 12月19日 BMO Q2 2015 Paychex Inc 12月23日 BMO Q1 2015 Walgreen Co 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)