日韩经济指标预测--12月16日-12月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日当周 12月16日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -0.7% (较前月) -- -0.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差10,000 逆差7,100 出口(较上年同期) +7.0% +9.6% 进口(较上年同期) +1.7% +2.7% 12月17日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,522 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,819 12月18日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月22日当周 12月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月23日(二) 0500 韩国消费者信心指数 12月 -- 103 (完)