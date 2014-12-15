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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 06:34 BJT

俄罗斯央行：指标利率从10.5%升至17%，力阻卢布贬值和抑制通胀风险

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯央行发表声明称，决定把指标利率从10.5%升至17%。

央行表示，该决定从12月16日起生效，旨在阻止卢布贬值势头和抑制通胀风险。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)
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