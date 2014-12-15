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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 07:03 BJT

****澳新经济指标预测--12月16日-12月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
        
    12月15日当周     
    
    12月16日(二)        
    2145 新西兰经常帐(亿新西兰元)                    第三季         赤字55    赤字10.6
                                    截至9月30日的年度经常帐       赤字65.8      赤字58
    
    
    12月17日(三)
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季            +0.7%     +0.7%
                                (较上年同期)                           +3.3%     +3.9%
           
    12月18日(四)    
    暂无重要数据。
    
    12月19日(五)   
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　   12月            --       31.5%
                             企业活动指数                       　　    --       41.7%
    
    12月22日当周
    
    12月22日(一)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                         11月           45.3       49.3
               出口(亿新西兰元)                                        39.5       40.3
               贸易收支(亿新西兰元)                                   逆差5   逆差9.08
                                                   截止11月的一年   逆差7.5    逆差1.1
    
    12月23日(二)
    暂无重要数据。(完)
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