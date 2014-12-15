《全球汇市》美元兑日圆因经济忧虑而下跌，卢布兑美元触及纪录低位

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2436 1.2460 -0.19 -9.52 1.3745
美元/日圆 117.80 118.77 -0.82 +11.87 105.30
欧元/日圆 146.49 147.76 -0.86 +1.29 144.63
美元/瑞郎 0.9656 0.9640 +0.17 +8.15 0.8928
英镑/美元 1.5637 1.5718 -0.52 -5.55 1.6556
美元/加元 1.1670 1.1581 +0.77 +9.89 1.0620
澳元/美元 0.8208 0.8240 -0.39 -7.91 0.8913
欧元/瑞郎 1.2008 1.2008 +0.00 -2.14 1.2271
欧元/英镑 0.7947 0.7926 +0.26 -4.22 0.8297
新西兰元/美元 0.7743 0.7776 -0.42 -5.64 0.8206
美元/挪威克朗 7.4811 7.3645 +1.58 +23.32 6.0663
欧元/挪威克朗 9.3066 9.1789 +1.39 +11.61 8.3387
美元/瑞典克朗 7.6410 7.5429 +1.30 +18.71 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.5040 9.3979 +1.13 +7.42 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿 审校 郑茵/李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,
路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。