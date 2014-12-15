版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 07:00 BJT

《全球汇市》美元兑日圆因经济忧虑而下跌，卢布兑美元触及纪录低位

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2436 1.2460 -0.19 -9.52 1.3745

美元/日圆 117.80 118.77 -0.82 +11.87 105.30

欧元/日圆 146.49 147.76 -0.86 +1.29 144.63

美元/瑞郎 0.9656 0.9640 +0.17 +8.15 0.8928

英镑/美元 1.5637 1.5718 -0.52 -5.55 1.6556

美元/加元 1.1670 1.1581 +0.77 +9.89 1.0620

澳元/美元 0.8208 0.8240 -0.39 -7.91 0.8913

欧元/瑞郎 1.2008 1.2008 +0.00 -2.14 1.2271

欧元/英镑 0.7947 0.7926 +0.26 -4.22 0.8297

新西兰元/美元 0.7743 0.7776 -0.42 -5.64 0.8206

美元/挪威克朗 7.4811 7.3645 +1.58 +23.32 6.0663

欧元/挪威克朗 9.3066 9.1789 +1.39 +11.61 8.3387

美元/瑞典克朗 7.6410 7.5429 +1.30 +18.71 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.5040 9.3979 +1.13 +7.42 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿 审校 郑茵/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐