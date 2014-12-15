《焦点》俄罗斯卢布兑美元创1998年来最大跌幅，普京面临重大挑战

**乌克兰危机之痛**

俄罗斯市场周五结束交易后，美国国会通过一项议案，提出加强对俄罗斯的制裁，令俄罗斯资产承压。

美国总统奥巴马尚未签署这项议案成为法律，且反对进一步对俄罗斯实施制裁，除非欧洲也采取行动。但尽管如此，这份草案还是打击了市场信心。

原油价格周一再度承压，布兰特原油 触及每桶接近60美元的五年低点。这打压俄罗斯卢布，因为油气销售是俄罗斯出口收入的主要来源。

“除非乌克兰局势改善，油价有大幅改善，否则就不宜贸然购买俄罗斯资产，”瑞士银行驻伦敦新兴市场策略部主管Bhanu Baweja表示。

卢布贬值带来的冲击也在其他市场泛起涟漪。美元计价的RTS指数 收低10.1%至718点，以卢布交易的MICEX指数 收低1.9%至1,431点。

Markit数据显示，俄罗斯债券风险担保成本周一跳升至536个基点，为2009年3月以来最高，且远超当日稍早所及500关口。

浏览俄罗斯GDP和油价对比图表，请点选 link.reuters.com/dun63s (完) (编译 杜明霞/利棣儿/李爽 审校 张涛/郑茵/戴素萍)