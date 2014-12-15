金砖国家：12月15日股汇市收盘纵览

路透12月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月15日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.53%，收报924.06点。

中国股市：沪综指震荡收升0.5%，基建板块大涨提振市场人气

香港股市：收低，受金融和地产股疲势拖累

中国汇市：人民币收创近五个月新低，季节性因素等助推客盘购汇

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巴西股市：MSCI明晟拉美股指 连续第六天下跌，巴西Bovespa指数跌幅一度接近3%。巴西国家石油公司(Petrobras) 优先股价格重挫9%至2005年5月以来最低水平，之前检方起诉该公司第二位前任高管。Bovespa指数 收盘下跌2.05%，报47,018.68点。

拉美汇市：巴西雷亚尔触及九年半最低，因央行汇市干预前景不确定

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南非股市：跌至两个月最低水准，连续第三天下滑，因南非兰特反弹令SABMiller和出口类股受挫；SABMiller的获利大部分以外币形式获取。指标Top-40绩优股指数 跌1.52%至41,755.14点；综合指数 跌1.34%，至47,397.44点。

南非汇市：兰特兑美元走软，受全球经济前景低迷以及油价跌势不止重创

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印度股市：小幅下跌，稍早曾触及一个半月低位，因软件服务提供商在塔塔咨询服务公司(TCS)针对其展望作出温和评论后下跌，其他蓝筹股亦因全球避险风潮而下滑。指标BSE股指 收跌0.11%，报27,319.56点。NSE指数 跌0.05%，收报8,219.60点，为10月21日以来收在50日移动均线下方。

印度汇市：录得逾四个月来最高单日降幅，追随新兴货币跌势。印度国内数据显示工业生产意外萎缩，引发人们担心经济成长。印度卢比兑美元 收在62.94/95，盘中一度触及1月28日以来最低水平62.95；上周五印尼卢比兑美元收于62.29/30。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 重挫10.12%，报718.320点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌10.03%，报389.54点。