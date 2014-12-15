版本:
中国
债券 | 2014年 12月 16日 星期二 07:09 BJT

加拿大财政：油价下滑无碍明年预算平衡，房地产业未见泡沫--财长

路透多伦多12月15日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周一再度表示，尽管原油价格动荡，但仍相信联邦政府明年将可实现预算平衡。

他还重申，有关房地产估值过高的报告出现后，他在监控房地产市场，并将在必要时采取措施。不过奥利佛认为不存在泡沫现象。

“目前不需要比较大的动作，我们并未看到泡沫。”他在渥太华对记者表示。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐