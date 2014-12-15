加拿大财政：油价下滑无碍明年预算平衡，房地产业未见泡沫--财长

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透多伦多12月15日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周一再度表示，尽管原油价格动荡，但仍相信联邦政府明年将可实现预算平衡。
他还重申，有关房地产估值过高的报告出现后，他在监控房地产市场，并将在必要时采取措施。不过奥利佛认为不存在泡沫现象。
“目前不需要比较大的动作，我们并未看到泡沫。”他在渥太华对记者表示。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。