欧洲经济指标预测--12月16日-12月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日当周 12月16日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 48.6 48.4 服务业PMI 48.3 47.9 综合PMI -- 47.9 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.4 49.5 服务业PMI 52.5 52.1 综合PMI -- 51.7 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.5 50.1 服务业PMI 51.5 51.1 综合PMI 51.5 51.1 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差4.8 对全球贸易收支 -- 顺差20.14 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.2% +2.3% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.3% +2.4% 0930 英国PPI投入物价指数(未经季节调整，较前月) 11月 -1.6% -1.5% (未经季节调整，较上年同期) -9.3% -8.4% PPI产出物价指数(未经季节调整，较前月) -0.3% -0.3% (未经季节调整，较上年同期) -0.6% -0.5% PPI核心产出物价指数(未经季节调整，较前月) 持平 +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +1.0% +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 正20.0 正11.5 现况指数 正5.0 正3.3 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差196 顺差185 12月17日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 2-7-0 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 减少2.0 减少2.04 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至10月三个月 5.9% 6.0% 平均每周薪资所得(较上年) 截至10月三个月 +1.2% +1.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至10月三个月 +1.5% +1.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负7.6 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% -- (较上年同期) +0.3% +0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.1% -- (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第三季 -- +1.2% 欧元区薪资 -- +1.2% 12月18日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差32.55 0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 105.4 104.7 IFO企业现况指数 110.4 110.0 IFO企业预期指数 100.5 99.7 0930 英国零售销售(较上月) 11月 +0.3% +0.8% (较上年同期) +4.4% +4.3% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +4.5% +4.6% 12月19日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 12月 负1 负2 0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 8.8 8.7 0700 德国生产者物价(较前月) 11月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.1% -1.0% 0745 法国企业景气指数 12月 99 99 0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 盈余280 盈余300 未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余310 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 573 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 -- -1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.4% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 10月 -- -0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.2% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 150.5 70.55 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余25.92 1000 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) +1.0% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正30 正27 12月22日当周 12月22日(一) 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差40.4 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负10.7 负11.60 12月22-30日 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.2% 12月23日(二) 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.3% -0.9% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 持平 +0.3% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.5% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.8% +0.7% (较上年同期) +3.1% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 +1.6% -0.7% (较上年同期) +11.5% +6.3% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字170 赤字231 (完)