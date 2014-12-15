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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--12月16日-12月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
    
    12月15日当周   
    
    12月16日(二)
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           12月初值       48.6       48.4
                   服务业PMI                                          48.3       47.9
                   综合PMI                                              --       47.9
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           12月初值       50.4       49.5
                   服务业PMI                                          52.5       52.1
                   综合PMI                                              --       51.7
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月初值       50.5       50.1
                   服务业PMI                                          51.5       51.1
                   综合PMI                                            51.5       51.1        
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  10月             --    顺差4.8 
               对全球贸易收支                                           --  顺差20.14
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               11月           持平      +0.1%
                                (较上年同期)                         +1.2%      +1.3%
                    零售物价指数(RPI)(较前月)                         持平       持平
                            (较上年同期)                             +2.2%      +2.3%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                  持平       持平
                                        (较上年同期)                 +2.3%      +2.4%
    0930 英国PPI投入物价指数(未经季节调整，较前月)     11月          -1.6%      -1.5%
                            (未经季节调整，较上年同期)               -9.3%      -8.4%  
             PPI产出物价指数(未经季节调整，较前月)                   -0.3%      -0.3%
                            (未经季节调整，较上年同期)               -0.6%      -0.5% 
         PPI核心产出物价指数(未经季节调整，较前月)                    持平      +0.1%
                            (未经季节调整，较上年同期)               +1.0%      +0.9%       
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                       12月         正20.0     正11.5
                现况指数                                             正5.0      正3.3
    1000 欧元区贸易收支(亿欧元)                        10月        顺差196    顺差185   
        
    12月17日(三)
    0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           12月         2-7-0       2-7-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0930 英国请领失业金人数(万人)                      11月       减少2.0    减少2.04
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至10月三个月     5.9%        6.0%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至10月三个月    +1.2%       +1.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至10月三个月    +1.5%       +1.3% 
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                         12月           --        负7.6
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月终值      -0.2%         --
                                    (较上年同期)                    +0.3%       +0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                        -0.1%         --
                                (较上年同期)                        +0.7%       +0.7%
    1000 欧元区劳工成本(较上年)                      第三季           --        +1.2%
          欧元区薪资                                                  --        +1.2%
    
    12月18日(四)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          11月           --    顺差32.55
    0900 德国IFO企业景气判断指数                       12月        105.4        104.7
             IFO企业现况指数                                       110.4        110.0
             IFO企业预期指数                                       100.5         99.7
    0930 英国零售销售(较上月)                          11月        +0.3%        +0.8%
                     (较上年同期)                                  +4.4%        +4.3%
             扣除能源的零售销售(较上月)                            +0.3%        +0.8%
                               (较上年同期)                        +4.5%        +4.6%
    
    12月19日(五)  
    0005 英国Gfk消费者信心指数                         12月          负1          负2 
    0700 德国Gfk消费者信心指数                          1月          8.8          8.7
    0700 德国生产者物价(较前月)                        11月        -0.2%        -0.2%
                       (较上年同期)                                -1.1%        -1.0%
    0745 法国企业景气指数                              12月           99           99
    0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                10月      盈余280      盈余300
              未经季节调整经常帐(亿欧元)                              --      盈余310
              直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                         --          573
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)            10月           --        -1.5%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --        -0.4%
    0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月)            10月           --        -0.4%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --        -2.2%
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              11月        150.5        70.55           
                
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --    盈余25.92
    1000 意大利薪资通胀(较前月)                        11月           --        +0.1%
                       (较上年同期)                                             +1.0%
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                 12月         正30         正27 
    
    12月22日当周
    
    12月22日(一)
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            11月初值          --     顺差40.4
    1500  欧元区消费者信心指数                      12月初值      负10.7      负11.60
    
    12月22-30日
    0700 德国进口物价(较前月)                          11月           --        -0.3%
                     (较上年同期)                                     --        -1.2%  
    
    12月23日(二)
    0745  法国消费者支出(较前月)                       11月         +0.3%       -0.9%
    0745  法国国内生产总值(GDP)(较上季)          第三季修正值        持平       +0.3%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              11月           --        -0.2%  
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)             10月           --        -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                      --        -0.5%   
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季终值      +0.8%       +0.7%
                               (较上年同期)                         +3.1%       +3.0%
    0930  英国企业投资(较前季)                      第三季终值      +1.6%       -0.7%
                      (较上年同期)                                 +11.5%       +6.3%
    0930  英国经常帐收支(亿英镑)                     第三季       赤字170     赤字231 (完)
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