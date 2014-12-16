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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 08:06 BJT

日本经济：企业预期消费者物价未来一年上升1.4%--央行短观调查

接受日本央行调查的公司还表示，预计消费者物价在未来三年内年增长1.6%，未来五年内的年增幅为1.7%。该调查是日本央行12月短观调查的一部分。(完) (编译 王颖；审校 张涛/李爽)
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