《中国报摘》--中国证券报12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--视点文章指出，伴随着中国经济“新常态”，A股“新常态”也将在2015年继续主导市场前行的方向，新特征包括资金入市热度高昂、杠杆交易剧增、波动幅度增大、蓝筹成长交替演绎等。
* 其他:
--记者获悉，为加快推进广东自由贸易园区建设、实现国务院提出的“2014年基本实现粤港澳服务贸易自由化”目标，粤港澳三地有望于近期签订服务贸易自由化协议。
--保监会发布《关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知》，允许保险资金投资创业投资基金，支持创业企业和小微企业发展。按10月末保险业总资产测算，可为小微企业间接提供近2,000亿元的增量资金。
--中信证券 对融资类业务现场检查结果发布公告，操作规范严谨、两融可控保险。
--金叶珠宝 公告，决定终止前期的对美国油田开发公司的定增收购方案。公司表示，近期国际油价大跌，导致标的企业不具备完成业绩对赌的条件。公司股票将于今日开市起复牌。
--中国建筑 公告，今年前11个月建筑业务累计新签合同额约11,961亿元，已完成2014全年目标的99.7%，同比增长11.2%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申