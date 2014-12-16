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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:08 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月16日

* 头版头条:

--视点文章指出，伴随着中国经济“新常态”，A股“新常态”也将在2015年继续主导市场前行的方向，新特征包括资金入市热度高昂、杠杆交易剧增、波动幅度增大、蓝筹成长交替演绎等。

* 其他:

--记者获悉，为加快推进广东自由贸易园区建设、实现国务院提出的“2014年基本实现粤港澳服务贸易自由化”目标，粤港澳三地有望于近期签订服务贸易自由化协议。

--保监会发布《关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知》，允许保险资金投资创业投资基金，支持创业企业和小微企业发展。按10月末保险业总资产测算，可为小微企业间接提供近2,000亿元的增量资金。

--中信证券 对融资类业务现场检查结果发布公告，操作规范严谨、两融可控保险。

--金叶珠宝 公告，决定终止前期的对美国油田开发公司的定增收购方案。公司表示，近期国际油价大跌，导致标的企业不具备完成业绩对赌的条件。公司股票将于今日开市起复牌。

--中国建筑 公告，今年前11个月建筑业务累计新签合同额约11,961亿元，已完成2014全年目标的99.7%，同比增长11.2%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
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