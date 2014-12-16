国际油市：美国原油期货持于56美元下方，接近五年低点

伦敦布兰特原油1月合约 未有交易，之前该合约结算价跌0.79美元，至61.06美元。周一一度跌至60.20美元，为2009年7月以来最低。

周一，油价数月以来的跌势有所加深。之前阿联酋石油部长Suhail Bin Mohammed al-Mazroui称，他对油价将在合理水平企稳抱乐观看法。

Philip K. Verleger认为，明年底时全球油价或跌向每桶40美元低位。Verleger是知名能源经济学家。

路透初步调查周一显示，截至12月12日的一周，美国商业原油库存预计有所下降，成品油库存料上升。

继过去六个月油价大幅下滑之后，美国石油和天然气生产商缩减了2015年资本支出计划。(完)

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