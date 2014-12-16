国际油市：美国原油期货持于56美元下方，接近五年低点

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
伦敦布兰特原油1月合约 未有交易，之前该合约结算价跌0.79美元，至61.06美元。周一一度跌至60.20美元，为2009年7月以来最低。
周一，油价数月以来的跌势有所加深。之前阿联酋石油部长Suhail Bin Mohammed al-Mazroui称，他对油价将在合理水平企稳抱乐观看法。
Philip K. Verleger认为，明年底时全球油价或跌向每桶40美元低位。Verleger是知名能源经济学家。
路透初步调查周一显示，截至12月12日的一周，美国商业原油库存预计有所下降，成品油库存料上升。
继过去六个月油价大幅下滑之后，美国石油和天然气生产商缩减了2015年资本支出计划。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王颖；审校 张涛/戴素萍)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。