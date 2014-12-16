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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:18 BJT

《全球汇市》卢布大幅反弹，之前俄罗斯央行调升指标利率

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2442 1.2436 +0.05 -9.48 1.3745

美元/日圆 117.81 117.80 +0.01 +11.88 105.30

欧元/日圆 146.58 146.50 +0.05 +1.28 144.73

美元/瑞郎 0.9652 0.9656 -0.04 +8.11 0.8928

英镑/美元 1.5636 1.5637 -0.01 -5.56 1.6556

美元/加元 1.1658 1.1670 -0.10 +9.77 1.0620

澳元/美元 0.8217 0.8208 +0.11 -7.81 0.8913

新西兰元/美元 0.7738 0.7743 -0.06 -5.70 0.8206

澳元/日圆 96.800 96.690 +0.11 +3.14 93.850

新西兰元/日圆 91.160 91.210 -0.05 +5.50 86.410

英镑/日圆 184.21 184.20 +0.01 +5.67 174.33

澳元/新西兰元 1.0615 1.0594 +0.20 -2.15 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/李爽/龚芳; 审校 张涛)
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