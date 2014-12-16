《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7527港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低99.99点，或0.58%，报17,180.84点。因油价延续跌势，加剧了对全球 需求疲弱的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 126.700 -0.20 52047 9.823 -3.13 中国铝业 10.550 -1.12 42685 3.272 -2.63 中国移动 57.050 -1.21 250421 88.458 -0.55 中国人寿 51.030 0.57 68369 26.375 -1.03 中石油 103.490 1.45 57921 8.023 -2.75 中石化 76.320 0.26 52303 5.917 -1.88 汇丰控股 46.460 -1.94 3837366 72.038 -2.78 中电信 55.690 -0.20 16677 4.317 -1.65 中国联通 13.120 -3.17 116630 10.172 -0.28 兖州煤业 7.990 -1.24 30033 6.194 -2.60 华能国际 50.460 1.35 18072 9.780 -0.51 南方航空 24.020 -1.40 29721 3.724 0.66 东方航空 24.810 -1.86 7777 3.847 0.44 中芯国际 4.640 -3.53 14757 0.719 -1.45 （完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申