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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月16日

路透香港12月16日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7527港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周一收低99.99点，或0.58%，报17,180.84点。因油价延续跌势，加剧了对全球
 需求疲弱的担忧。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       126.700   -0.20      52047             9.823      -3.13
 中国铝业                      10.550   -1.12      42685             3.272      -2.63
 中国移动                      57.050   -1.21     250421            88.458      -0.55
 中国人寿                      51.030    0.57      68369            26.375      -1.03
 中石油                       103.490    1.45      57921             8.023      -2.75
 中石化                        76.320    0.26      52303             5.917      -1.88
 汇丰控股                      46.460   -1.94    3837366            72.038      -2.78
 中电信                        55.690   -0.20      16677             4.317      -1.65
 中国联通                      13.120   -3.17     116630            10.172      -0.28
 兖州煤业                       7.990   -1.24      30033             6.194      -2.60
 华能国际                      50.460    1.35      18072             9.780      -0.51
 南方航空                      24.020   -1.40      29721             3.724       0.66
 东方航空                      24.810   -1.86       7777             3.847       0.44
 中芯国际                       4.640   -3.53      14757             0.719      -1.45 （完）
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