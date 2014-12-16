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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月16日-12月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间  国家    规模    发行细节
 12/16  0130  日本            标售五年期公债
 12/16        西班牙          标售三个月和九个月期国库券
 12/17        日本            标售12个月期贴现国库券
 12/18        西班牙          标售公债
 12/18  0120  日本            标售三个月期贴现国库券
 12/18  0130  日本            标售20年期公债
 12/22        美国            发售两年期公债
 12/22  1350  法国            标售国库券(BTF)
 12/23        美国            发售五年期公债
 12/23        美国            发售两年期浮息债券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 龚芳)
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