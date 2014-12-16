中国企业：光明食品集团完成意大利SALOV股权收购，进军橄榄油市场

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月16日 - 中国最大食品集团之一的光明食品集团旗下子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司周一在意大利米兰与Salov集团完成股权交割，成功收购这家知名橄榄油企业90%股权，这预示着光明食品集团正式进军橄榄油市场。
公司新闻稿指出，光明食品将有着百年历史的Filippo Berio橄榄油引入中国，将坚持其意大利本土制造的特点，带给中国消费者绿色、健康的饮食概念和高品质生活。在发展好海外优势市场的同时，光明食品集团将借力中国橄榄油市场的增长机遇，加大市场投入力度，全力开发中国市场。
本次海外并购是光明食品集团国际化进程的一部分，亦是光明食品首次利用自贸区平台运作的海外并购案。
Salov集团总部位于意大利托斯卡纳地区，目前营收约为3亿欧元。旗下橄榄油品牌Filippo Berio拥有近150年历史，在意大利、美国和英国市场中处于领导地位。
总部位于上海的光明集团旗下已有光明乳业 、金枫酒业 等四家A股上市公司，并有计划将过往几年海外收购项目上市，目前新西兰Synlait Milk 已上市，澳大利亚玛纳森(Manassen)和英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）上市亦在筹备中。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申