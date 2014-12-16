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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月16日

*工商时报：

--两岸货贸技术谘商今日在北京登场，台湾将于会中就石化、面板、汽车、工具机四大产业与农业，进行谈判要价。其中大陆汽车市场较大，依台湾今年整车外销量约九万辆估计，将力争汽车不低于10万辆的配额零关税。

--反映提存成本，龙头银行台湾银行明年将带头出手全面拉高房贷利率，其中公教首购住宅贷款今年还有1.84%的〞地板价〞贷款将成为绝响，到了明年将全面拉高至1.9%起跳，而其他的首购房贷利率，将一律从2%起跳。

--少了利变型寿险光环，寿险业11月新契约保费〞急冻〞，创下今年以来单月新低水准。据寿险公会发布的统计显示，11月新契约保费仅629亿台币，较上月锐减15%左右，更比去年同期衰退33.7%以上，全年要创新高恐怕确定无望。

*经济日报：

--立法院经济委员会本周四将审电价公式，据了解行政部门已拍板台电合理利润的妥协底线为130亿台币；并将合理利润、自有资金率、营运资金等三面向为三大攻防重点。若将合理利润由现行的500亿降至130亿，等于每度平均分摊的电价减少0.18台币，减少用户负担。

--联发科 与大陆晶圆代工厂华力微电子上日共同宣布，双方将在28奈米制程展开合作。联发科强调，下单华力微是基于分散代工与两岸合作原则，与既有代工伙伴台积电 的紧密合作关系维持不变。

--因应金管会新制，台湾银行业不动产贷款备抵呆帐比率提高至1.5%，明年1月起，部分行库会将个人房贷利率小幅调升5个基本点。然而整体房市依旧看淡，大型公股行库合库、土银均表示，2015年整体房贷目标维持〞零成长〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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