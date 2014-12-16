《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月16日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--两岸货贸技术谘商今日在北京登场，台湾将于会中就石化、面板、汽车、工具机四大产业与农业，进行谈判要价。其中大陆汽车市场较大，依台湾今年整车外销量约九万辆估计，将力争汽车不低于10万辆的配额零关税。
--反映提存成本，龙头银行台湾银行明年将带头出手全面拉高房贷利率，其中公教首购住宅贷款今年还有1.84%的〞地板价〞贷款将成为绝响，到了明年将全面拉高至1.9%起跳，而其他的首购房贷利率，将一律从2%起跳。
--少了利变型寿险光环，寿险业11月新契约保费〞急冻〞，创下今年以来单月新低水准。据寿险公会发布的统计显示，11月新契约保费仅629亿台币，较上月锐减15%左右，更比去年同期衰退33.7%以上，全年要创新高恐怕确定无望。
*经济日报：
--立法院经济委员会本周四将审电价公式，据了解行政部门已拍板台电合理利润的妥协底线为130亿台币；并将合理利润、自有资金率、营运资金等三面向为三大攻防重点。若将合理利润由现行的500亿降至130亿，等于每度平均分摊的电价减少0.18台币，减少用户负担。
--联发科 与大陆晶圆代工厂华力微电子上日共同宣布，双方将在28奈米制程展开合作。联发科强调，下单华力微是基于分散代工与两岸合作原则，与既有代工伙伴台积电 的紧密合作关系维持不变。
--因应金管会新制，台湾银行业不动产贷款备抵呆帐比率提高至1.5%，明年1月起，部分行库会将个人房贷利率小幅调升5个基本点。然而整体房市依旧看淡，大型公股行库合库、土银均表示，2015年整体房贷目标维持〞零成长〞。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申