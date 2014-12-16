中国经济：粤港澳有望签订服务贸易自由化协议，放宽投资限制--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月16日 - 中国证券报周二报导，为加快推进广东自由贸易园区建设、实现国务院提出的“2014年基本实现粤港澳服务贸易自由化”目标，粤港澳三地有望于近期签订服务贸易自由化协议。
报导并指出，未来广东省还会争取放宽或取消对港澳投资者持股比例、经营范围等限制措施，推动专业资格互认，探索个人专业服务资格执业方式，通过CEPA(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)基本实现粤港澳服务贸易自由化。
“通过3-5年的努力，将广东自由贸易园区建设成为投资贸易便利、服务贸易基本自由、监管模式灵活高效、营商环境与国际接轨、行政与法制透明规范的与港澳全面合作示范区，”报导援引业内人士介绍，其中，服务贸易自由化是广东自由贸易园区的重点。
报导指出，今年3月粤港合作第十九次工作会议提出，推动年内率先基本实现粤港澳服务贸易自由化。除推进CEPA和服务业对港开放先行先试外，双方要共同研究争取扩大新的开放领域，着重拓展开放“深度”，共同探索实行准入前国民待遇加负面清单管理模式。
报导援引业内分析人士称，粤港澳服务贸易自由化有望率先实行准入前国民待遇加负面清单管理模式。
上海自由贸易试验区运行以来，在负面清单管理模式方面形成一些可复制、可推广的经验，未来广东可通过编制负面清单方式进一步向港澳投资者包括港澳服务投资商扩宽投资领域。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申