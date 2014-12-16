版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 09:18 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.46%，上日加权利率3.5250%

路透上海12月16日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.46%，上日该期限加权平均利率为3.5250%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

3.46% 3.68% 3.5250%

周一银行间市场质押式回购总成交金额为10,559.99亿元，较上日的10,168.21亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,527.94亿元，上日为7,948.22亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐