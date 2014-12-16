中国政策：保监会允许险资投资创投基金，强调分散投资原则

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月16日 - 为支持创业企业和小微企业，中国保监会发布通知允许保险资金投资创业投资基金，但要求保险公司在遵守现有权益投资监管比例基础上，投资创业投资基金余额不超过上季末总资产的2%，投资单只基金余额不超过基金发行规模的20%。
刊登在保监会网站的《关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知》并规定，险资投资的创投基金，应当不是基金管理机构管理的首只创投基金，且单只基金募集规模不超过5亿元人民币，单只基金投资单一创业企业股权的余额不超过基金募集规模的10%。
基金普通合伙人（或基金管理机构）及其关联方、基金主要管理人员投资或认缴基金余额合计不低于基金募集规模的3%。
保监会发布的新闻稿显示，目前，有关保险机构通过股票、股权投资计划、项目资产支持计划等方式，已直接和间接投资中小微企业500多亿元。
“通知发布后，按2014年10月末保险业总资产测算，可为小微企业间接提供近2000亿元的增量资金，为缓解小微企业融资难融资贵等问题，促进小微企业健康发展打下坚实的资本基础。”新闻稿称。
此外，通知将保险资金可投资的股权，由成长期、成熟期企业，拓展至涵盖创业期企业在内的各发展阶段。
“（这将）进一步完善股权投资政策布局，增强资金运用灵活性，分散投资风险，并支持保险机构积极融入创业企业引领的经济转型和科技创新，适应经济新常态，把握发展新机遇，分享新一轮经济增长成果。”新闻稿表示，此举还有利于进一步深化保险资金运用市场化改革。
国务院8月中旬发布关于加快发展现代保险服务业的若干意见曾明确提出要研究制定保险资金投资创业投资基金相关政策，鼓励保险公司通过投资企业股权、债权、基金、资产支持计划等多种形式，为科技型企业、小微企业、战略性新兴产业等发展提供资金支持。 （完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申