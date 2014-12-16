《香港重要政经日程》--12月16日-12月23日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
================== 今日重要政经消息=================
12月16日（周二）
--09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。
*--11:00 标准普尔银行信贷前景电话会议。
--11:00 中国建筑国际 股东特别大会。
--11:00 龙润茶 股东特别大会。
--11:30 TCL通讯 股东特别大会。
*--12:00 美联物业香港楼市年结与前瞻记者会。
*--14:00 网易经济学家年会香港论坛。
*--14:45 香港贸易发展局2015年出口展望记者会。
*--15:00 戴德梁行楼市回顾及展望记者会。
--15:00 中国铝罐 股东特别大会。
--16:30 TCL多媒体 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月17日（周三）
-- 呷哺呷哺 首日挂牌。
-- 富贵生命 首日挂牌。
-- 枫叶教育 公布全年业绩。
--11:00 永泰投资 股东特别大会。
--11:00 威铖国际 股东周年大会。
*--12:00 安永香港新股市场回顾与展望记者会。
*--14:00 毕马威香港新股市场回顾与展望记者会。
*--14:30 罗兵咸中国银行业调查报告发布会。
--15:00 丰盛控股 股东特别大会。
12月18日（周四）
-- 公布9-11月失业率。
*-- 国际家居零售 公布中期业绩。
*--09:30 保利置业 股东特别大会。
*--10:00 丽新国际 股东特别大会。
*--11:00 丽盛集团 股东特别大会。
12月19日（周五）
-- 北京汽车 首日挂牌。
-- 阿里巴巴影业 公布中期业绩。
-- CEC国际 公布中期业绩。
*--09:30 三一国际 股东特别大会。
*--10:00 中粮包装 股东特别大会。
12月23日（周二）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
-- 万达商业 首日挂牌。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申