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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 09:05 BJT

澳洲央行：澳元需要进一步下跌，通胀前景仍符合预期--会议记录

“委员们认为最审慎的做法是在一段时间内维持利率稳定。”记录显示。

继此前公布了令人失望的经济增长数据后，金融市场近期走势是因应央行将会进一步降息至2.25%的预期。

政策会议记录显示，澳洲央行仍认为澳元汇率高于对其基本面价值的多数估计，尤其是考虑到该国主要的大宗商品出口价格急剧下滑。

“委员们同意澳元需要进一步贬值，以实现经济增长均衡。”(完)

(编译 张涛/孙茉莉; 审校 龚芳/郑茵)
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