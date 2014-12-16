希腊政经：央行总裁警告政治危机愈演愈烈将带来“难以挽回”的损害

路透雅典12月15日 - 希腊央行总裁周一在准备好的讲稿中表示，由于最近几天的政治危机愈演愈烈，希腊经济面临了“难以挽回的”损害的风险。

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)已将总统大选提前两个月以终结政治上的不确定性，但如果他提名的候选人未获支持，则将面临议会提早改选，且没有绝对赢家的风险。民调显示，反纾困的左翼激进联盟党将在提前选举中胜出。

“最近几天的危机愈演愈烈，市场流动性正在快速下降...而且如今对希腊经济带来无可挽回的损害的风险相当的大，”曾经担任过财长，目前出任央行总裁的史托纳拉斯表示。

现任财长哈尔杜韦利斯(Gikas Hardouvelis) 亦在周一刊出的评论中警告，如果希腊未能选出总统，那么在2月之后国家将面临财务问题，进而促使反对党左翼激进联盟党指控政府勒索以争取支持。

在周三开始总统大选前，萨马拉斯和左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)针锋相对，竞相寻求议员支持其总统候选人。

哈尔杜韦利斯在金融日报Naftemporiki中表示，如果提早选举未能产生能够完成待解决的纾困评估以取得70亿欧元援助金的政府，那么希腊就会面临融资问题。

“如果没有政府来完成协商，就会出现重大的融资缺口，”他表示。“该赤字在2月前是可以管控的，但在这之后就不容易控制，因从3月起我们的资金需求将会增加。”

他并警告，希腊若是没有选出总统，明年经济成长率将会更低。希腊今年走出持续六年的衰退，今明两年经济料分别将增长0.6%和2.9%。

周一稍晚时，哈尔杜韦利斯表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查人员料在1月初重返希腊，并在1月26日欧元区部长会议前完成评估。

希腊必须在3月底前偿还IMF价值约28亿欧元的贷款。接下来必须在7月和8月偿还逾50亿欧元的到期债券。