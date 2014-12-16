希腊政经：央行总裁警告政治危机愈演愈烈将带来“难以挽回”的损害

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透雅典12月15日 - 希腊央行总裁周一在准备好的讲稿中表示，由于最近几天的政治危机愈演愈烈，希腊经济面临了“难以挽回的”损害的风险。
希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)已将总统大选提前两个月以终结政治上的不确定性，但如果他提名的候选人未获支持，则将面临议会提早改选，且没有绝对赢家的风险。民调显示，反纾困的左翼激进联盟党将在提前选举中胜出。
“最近几天的危机愈演愈烈，市场流动性正在快速下降...而且如今对希腊经济带来无可挽回的损害的风险相当的大，”曾经担任过财长，目前出任央行总裁的史托纳拉斯表示。
现任财长哈尔杜韦利斯(Gikas Hardouvelis) 亦在周一刊出的评论中警告，如果希腊未能选出总统，那么在2月之后国家将面临财务问题，进而促使反对党左翼激进联盟党指控政府勒索以争取支持。
在周三开始总统大选前，萨马拉斯和左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)针锋相对，竞相寻求议员支持其总统候选人。
哈尔杜韦利斯在金融日报Naftemporiki中表示，如果提早选举未能产生能够完成待解决的纾困评估以取得70亿欧元援助金的政府，那么希腊就会面临融资问题。
“如果没有政府来完成协商，就会出现重大的融资缺口，”他表示。“该赤字在2月前是可以管控的，但在这之后就不容易控制，因从3月起我们的资金需求将会增加。”
他并警告，希腊若是没有选出总统，明年经济成长率将会更低。希腊今年走出持续六年的衰退，今明两年经济料分别将增长0.6%和2.9%。
周一稍晚时，哈尔杜韦利斯表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查人员料在1月初重返希腊，并在1月26日欧元区部长会议前完成评估。
希腊必须在3月底前偿还IMF价值约28亿欧元的贷款。接下来必须在7月和8月偿还逾50亿欧元的到期债券。
政府将从周三开始三轮总统选举投票，最后一轮是在12月29日举行。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选