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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:42 BJT

《台湾重要政经日程》--12月16日

=====================今日重要政经消息==============================
    12/16(二)
    -- 9:00 2014两岸企业家台北峰会专题论坛。
    --10:00 中研院2015年经济展望记者会。
    --10:30 运用开放资料，创造新商机记者会。
    --10:30 大陆海协会会长参访新竹科学园区。
    --11:00 中国信托投信市场展望记者会。
    --两岸货物贸易谘商会议。
    
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    12/17(三)
    --09:00 立法院审证所税修正案。
    --14:00 高盛发表台湾2015年经济展望。
    
    12/18(四)
    --台湾央行举行第四季理监事会，前季重贴现率维持在1.875%不变。
    
    12/22(一)
    --8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。
    --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。
    
    12/23(二)
    --14:00 财政部国库署公布2015年发债计画。
    --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。
    
    12/24(三)
    --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
   
    12/25(四)
    --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。
    
    12/26(五)
    --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。  
    
    12/27 (六)
    --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 
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    2015年       
    1/1(四)-1/2(五)
    --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。     
    
    1/6(二)
    --08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。
    --16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。
    
    1/9(五)
    --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。
        
    2/18(三)-2/23 (一)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    2/26(四)
    --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。
   
    2/27(五)
    --228纪念日逢周六，周五补假一日。
    
    4/3(五)-4/6(一)
    --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)   

 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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