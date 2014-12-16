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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:53 BJT

《汇市简讯》澳洲央行公布会议记录后，澳元/美元波动不大

0037GMT
    * 澳洲央行公布会议记录之后，澳元/美元波动不大。会议记录与央
行会后声明内容相近
    * 澳洲央行承认，市场预期2015年澳洲央行将放松政策
    * 但该行并未暗示，他们同意这样的预期
    * 央行认为，澳元汇率需再走低，以平衡澳洲经济，与会后声明立场
一致
    * 市场关注汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值，该指数将于0145GMT
公布(完)
  

 (编译 王颖；审校 龚芳)
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