版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 08:57 BJT

永安期货：中国期指净空仓回落，多头增仓积极

以下内容节选自12月16日的《期货日报》：

周一期指日内探底回升，主力合约收盘上涨0.81%，报3244.0点。上周IF1412合约整体呈现围绕3200—3250点中枢上下振荡的走势，其中上周二波动最为剧烈，日内高低点相差近470点，当天期指成交量创293万手历史新高，随后大幅萎缩。周一期指四个合约总成交量连续四个交易日下降，累计减少152.5万手至140.47万手，市场成交热情骤降超过52%。但总持仓量增加至24.96万手，为近期阶段高点。

在行情振荡阶段出现量减仓增，说明多空对峙力量在价格波动中呈现均衡。与前段时间的短进短出相比，成交倾向的转弱说明急涨过后资金心态趋于平稳。如果激情过后持仓能够稳定在高位，有利于下一轮行情的启动。但目前指数上方有大量套牢盘压力需要释放，短线有整固需求。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐